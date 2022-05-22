البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية حتى 23 أغسطس

كييف - أ ش أ

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 أغسطس المقبل.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تمرير القرار في البرلمان بالأغلبية المطلقة.

وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل.. وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.

من ناحية أخرى، قال أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيش إن "مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية تتوغل في أراضي بيلاروسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال المسئول البيلاروسي -في مقابلة مع قناة "بيلاروسيا" التليفزيونية-: "يتم وضع المعدات الهندسية على طول أجزاء من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، ويتم استخراجها، وتعمل مجموعات التخريب والاستطلاع على طول الحدود وتدخل الأراضي البيلاروسية".

وأضاف: أن أوكرانيا نشرت حوالي 10 آلاف و500 جندي في اتجاه "روفنو"، و4 آلاف و500 جندي في اتجاه "تشرنيجوف"، وأكثر من 5 آلاف و500 جندي في اتجاه "كييف".

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موقع عمدة مدينة سوتشي، نبأ وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم، إلى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المقرر أن يلتقي غدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين ذكرت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع في سوتشي على مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد، والمشاكل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وقال الزعيم البيلاروسي في وقت سابق إنه يعتزم مناقشة إجراءات لتعزيز التعاون الثنائي بشأن قضايا استبدال الصادرات والواردات وسط العقوبات الغربية.