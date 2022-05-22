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السفارة الأمريكية في ليبيا: مرتاحون للتقدم في اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا

04:00 م الأحد 22 مايو 2022
السفارة الأمريكية في ليبيا: مرتاحون للتقدم في اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا

السفارة الأمريكية في ليبيا

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طرابلس - (د ب أ):

عبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، عن ارتياحها إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي اختتمت مؤخرا بالقاهرة، فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إنه "خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.

واضافت: "نشيد بالمشاركين ونقدر موقف جمهورية مصر العربية البناّء في استضافة هذا الحدث"، مشيرة إلى تشجيعها المشاركين على استكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في شهر يونيو المقبل .

ولفتت إلى أن هذه المحادثات تمثل أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على مسار انتخابات موثوقة في أقرب وقت ممكن.

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