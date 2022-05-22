الحمى النزفية.. مسؤول عراقي يتحدث عن "تصاعد خطير" في الإصابات

(بي بي سي):

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".

وأضاف البدر أن الوزارة "سجلت 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد، وأن من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

وفي ذات السياق، أكد مصدر في وزارة الصحة أن مستشفى اليرموك غربي بغداد، استقبل اليوم السبت حالة وفاة واحدة بالحمى النزفية، وسبع إصابات، من مناطق اللطيفية واليوسفية والراشدية في أطراف بغداد، وهي جميعها مناطق زراعية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أعراض الإصابة بالحمى النزفية تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم. أما في الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.