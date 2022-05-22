Masrawy logo white

إعلان

الأردن يعلن مقتل 4 مهربي مخدرات قادمين من سوريا

01:07 م الأحد 22 مايو 2022
الأردن يعلن مقتل 4 مهربي مخدرات قادمين من سوريا

قوات الامن الاردنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

قالت قوات الأمن الأردنية إنها قتلت 4 من مهربي المخدرات وأصابت عددا منهم أثناء إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الجانب السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن قوات حرس الحدود رصدت "مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية كانوا يحاولون اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة قبل أن تقوم القوات الأردنية بالاشتباك معهم".

وبحسب الوكالة فإن قوات الأمن عصرت على 637 ألف حبة كبتاغون و181 كف حشيش و396 ألف حبة ترامادول بجانب سلاح ألي من طراز كلاشنكوف

وتعد هذه أحدث المواجهات بين الأمن الأردني ومهربي المخدرات الذين ينطلقون من سوريا.

ويرى مراقبون إن تجارة المخدرات أمست نشاطا إجراميا كبيرا في سوريا بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار.

هذا المحتوى من

BBC

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
قوات الأمن الأردنية الأردن تهريب مخدرات أخبار BBC

الخبر التالى:

محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة قطاع التعليم في الإمارات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا