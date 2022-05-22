الأردن يعلن مقتل 4 مهربي مخدرات قادمين من سوريا

(بي بي سي):

قالت قوات الأمن الأردنية إنها قتلت 4 من مهربي المخدرات وأصابت عددا منهم أثناء إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الجانب السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن قوات حرس الحدود رصدت "مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية كانوا يحاولون اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة قبل أن تقوم القوات الأردنية بالاشتباك معهم".

وبحسب الوكالة فإن قوات الأمن عصرت على 637 ألف حبة كبتاغون و181 كف حشيش و396 ألف حبة ترامادول بجانب سلاح ألي من طراز كلاشنكوف

وتعد هذه أحدث المواجهات بين الأمن الأردني ومهربي المخدرات الذين ينطلقون من سوريا.

ويرى مراقبون إن تجارة المخدرات أمست نشاطا إجراميا كبيرا في سوريا بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار.