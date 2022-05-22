غدًا.. افتتاح جناح جديد ووحدة للكشف المبكر في مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

تبدأ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان صباح الغد الإثنين، فى تشغيل جناح جديد لعلاج الأطفال يشمل على (وحدة الإقامة الداخلية) بالإضافة إلى وحدة للكشف المبكر تم تجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة لتشخيص الأمراض.

الوحدتان مقدمتان من مؤسسة البنك التجارى الدولى تبرعا فى إطار المشاركة المجتمعية للمساهمة في تقديم أفضل دعم لأطفال الصعيد فى العلاج المجانى من الأورام. وتبلغ تكلفتهما أكثر من 11 مليون جنيه، وتشمل وحدتي علاج الأطفال بالأقصر.

يجري افتتاح الوحدتين في احتفالية يحضرها عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيد لؤي أمين رئيس القطاع المالي بالبنك وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.