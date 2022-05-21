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موسكو: قوات أوكرانية قصفت مبان سكنية بلوهانسك لاتهامنا بذلك

11:32 م السبت 21 مايو 2022
موسكو: قوات أوكرانية قصفت مبان سكنية بلوهانسك لاتهامنا بذلك

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "جماعات متطرفة" وقوات أوكرانية قصفت مبان سكنية وقتلت وجرحت مدنيين في مدينة نيكولايفكا بـ"جمهورية لوغانسك الشعبية"، لاتهام القوات الروسية بذلك.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف القول "إن نظام كييف نفذ في قرية نيكولايفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، استفزازا جديدا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع العالمي، حيث استهدف مقاتلو الكتائب القومية المتطرفة وقوات مسلحة أوكرانية مباني سكنية بالمدفعية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين".

وأشار إلى أن "مراسلي نيويورك تايمز والصحفيين الأوكرانيين المرافقين للمتطرفين التقطوا صورا ومقاطع فيديو للضربات ونتائجها، التي نفذتها وحدات يزعم أنها روسية".

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