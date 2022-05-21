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إصابة فلسطيني إثر إطلاق النار عليه في حي الشيخ جراح بالقدس

11:10 م السبت 21 مايو 2022
إصابة فلسطيني إثر إطلاق النار عليه في حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (أ ش أ):

أصيب شاب فلسطيني بجروح، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق مُستوطن النار عليه في حي "الشيخ جراح"، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين مكونة من ستة أفراد اعتدوا على الشاب محمد اشتي بالحي؛ ما أدى الى إصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى "شعاري تسيدك".

وقال أقارب الشاب المصاب إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل العائلة الكائن في مخيم الصمود، وحاولوا اقتحام المنزل واعتدوا على قريبهم؛ ما أدى لإصابته بجروح لم تعرف العائلة حتى اللحظة أداة الاعتداء ولا طبيعة اصابته.

هذا المحتوى من

Asha

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