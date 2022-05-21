الجزائر: قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "لا يحتمل وساطات"

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب "لا يحتمل وساطات"، مبرزا أن موقف الجزائر "واضح" بخصوص هذه المسألة.

وقال لعمامرة في تصريح صحفي ، على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، أن هذا الموضوع (قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب) "لا يحتمل وساطات"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح لعمامرة، ردا عن سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال وجود وساطة من طرف المملكة العربية السعودية بين الجزائر والمغرب بالقول: "لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا"، مشيرا إلى وجود "أسباب قوية تحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة".

وأكد لعمامرة بالمناسبة أن الجزائر تجمعها بالمملكة العربية السعودية "المصالح المشتركة والتوافقات"، وهو نفس الأمر - حسب قوله - بالنسبة للدول الأخرى "عربية كانت أم أفريقية أم غيرها"، مذكرا في ذات السياق بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع.

وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس الماضي، على خلفية ما أسمته " قيام الرباط بأعمال عدائية" ضدها.

وصرح الرئيس تبون في مقابلة تلفزيونية سابقة بأن المغرب سخر "جهاز الدعاية والأخبار الكاذبة" لضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى الجيش الجزائري كل يوم، مبرزا أن إسرائيل تدعم النظام المغربي ضد الجزائر.