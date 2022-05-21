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مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

09:54 م السبت 21 مايو 2022
مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

تحطم طائرة - ارشيفية

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باريس - (د ب أ)

لقي خمسة أشخاص في منطقة أوفيرني رون ألب جنوب شرقي فرنسا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة هناك اليوم السبت.

كما ذكرت محطة الأخبار الفرنسية (بي إف إم تي في) نقلا عن الشرطة المحلية أن الحادث وقع بالقرب من بلدة أندريه في مقاطعة إيسير.

وقالت إن الطائرة وهي من طراز جودل دي 140 الخفيفة تابعة إلى نادي طيران فرنسي وقد قامت برحلتها الأولى من قبل.

وأضافت المحطة أن الطائرة أقلعت من مطار فيرسود بالقرب من جرونوبل.

ووفقا للمعلومات الواردة من محطة الإذاعة الإقليمية فرانس 3 يمكن أن يكون القتلى عائلة مكونة من أربعة بالغين وطفل صغير.

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