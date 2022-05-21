برلماني روسي: موسكو تناقش مقايضة أوكرانيا بشأن أسرى أزوفستال

موسكو - (د ب أ)

صرح نائب بالبرلمان الروسي بأن موسكو تدرس مقايضة أوكرانيا بشأن المقاتلين الذين تم أسرهم في مصنع أزوفستال الأوكرانى للصلب .

وقال ليونايد شلوتسكي خبير السياسة الخارجية الروسي إنه كانت هناك مناقشة لاحتمال مبادلة المقاتلين الأوكرانيين الذين تم أسرهم في ماريوبول بالسياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن شلوتسكي قوله اليوم السبت: "سندرس احتمالية مبادلة مقاتلي أزوف بميدفيدتشوك".

وجاء اقتراحه كترديد لاقتراح يتعلق بميدفيدتشوك من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسابيع، الذي تم اعتقاله منتصف أبريل، وتم اتهامه بالخيانة والاختلاس. ويعتبر ميدفيدتشوك أوثق حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.