"واشنطن بوست": قائمة الحظر الروسية لـ963 أمريكيًا خطوة رمزية

واشنطن - (أ ش أ):

سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية وتضم 963 أمريكيًا محظور عليهم دخول أراضيها، معتبرة أنها "خطوة رمزية إلى حد كبير"، خاصة أنها تضم مجموعة واسعة النطاق من أعضاء إدارة جو بايدن وجمهوريين ومديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا وصحفيين ومُشرّعين لقوا حتفهم، ومواطنين أمريكيين عاديين، وحتى الممثل مورجان فريمان.

وأوضحت الصحيفة - في مقال تحليلي للقائمة نقلته على موقعها الإلكتروني - أن القائمة تشمل الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير النقل بيت بوتيجيج والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين ساكي، وكذلك وزيرة الخارجية الأسبق هيلاري كلينتون، منوهة أن هناك اسمًا بارزًا مفقودًا من القائمة، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي الواقع، المسؤول البارز الوحيد في إدارة ترامب المدرج في الحظر هو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وأضافت أن القائمة تضم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، لكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليس على القائمة، ولم يُدرَج أيضًا السناتور راند بول، الذي أخّر تصويت مجلس الشيوخ على مساعدة أوكرانيا الأسبوع الماضي عندما كان السيناتور الوحيد الذي اعترض، إلا أن مجلس الشيوخ أقرّ الإجراء ووقع بايدن حزمة 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية الجديدة لأوكرانيا.

ورأت الصحيفة أن حزمة المساعدات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لصراع أطول في أوكرانيا، خاصةً أن هناك حزمة بـ20 مليار دولار تتضمن المساعدات العسكرية الإضافية التي ستمول نقل أنظمة الأسلحة المتقدمة.

وأشارت إلى أنه جرى نشر قائمة الأمريكيين المحظورين في وقت تواصل فيه روسيا قصفها المكثف على سيفيرودونتسك، المدينة الواقعة في أقصى شرق أوكرانيا وتخضع لسيطرة الجيش، التي ترى أنها "ستكون ساحة المعركة الرئيسية التالية" في العملية العسكرية.

وتابعت الصحيفة إن روسيا أدرجت - أيضًا - أعضاء الكونجرس السابقين جون ماكين، وهاري ريد، وأورين هاتش ضمن المشرعين الحاليين أو السابقين الممنوعين من دخول أراضيها على الرغم من وفاتهم؛ إذ توفي ماكين عام 2018، وتوفي ريد في ديسمبر الماضي، بينما توفي هاتش الشهر الماضي.

وتضم مجموعة الممنوعين من دخول روسيا أشخاصًا من جميع مناحي الحياة، وفقًا لمراجعة القائمة التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست"؛ حيث تم تحديد 86 شخصًا ممن وردت أسماؤهم على "القائمة السوداء" لروسيا على أنهم "مواطنون أمريكيون" فقط.

وركزت روسيا على صناعة التكنولوجيا الأمريكية في إدراج الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج، ورئيس مايكروسوفت براد سميث إلى القائمة، ومن بين الصحفيين الأمريكيين الذين منعتهم روسيا، جورج ستيفانوبولوس من قناة "إيه بي سي"، وسوزان جلاسر من "نيويوركر"، وبريت ستيفنز من "نيويورك تايمز"، وبيانا جولودريجا من شبكة "سي إن إن". وبحسب القائمة، لا تحظر روسيا أي صحفي من شبكة "فوكس نيوز" من الدخول إليها، بينما كان مورجان فريمان، 84 عاما، الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، أحد المشاركات المفاجئة في القائمة.

ونشرت روسيا، اليوم ، القائمة ردًا على "الأعمال العدائية التي قامت بها واشنطن" خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.