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الرئيس الفنلندي يصف حواره مع أردوغان بـ "المباشر والمنفتح"

06:30 م السبت 21 مايو 2022
الرئيس الفنلندي يصف حواره مع أردوغان بـ "المباشر والمنفتح"

ساولي نينيستو

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هلسنكي - (أ ش أ):

وصف الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم السبت، الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتصال "مباشر ومنفتح".

وكتب نينيستو - عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على موقع تواصل الاجتماعي (تويتر) - "كحلفاء في الناتو فإن فنلندا وتركيا ستلتزمان بأمن بعضهما البعض وبالتالي ستزداد قوة علاقتهما".

وأضاف الرئيس الفنلندي أن "فنلندا تدين الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره"، موكدًا أن الحوار الوثيق مستمر بين أنقرة وهليسنكي.

يذكرأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن - أمس الأول - أن بلاده ترفض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

هذا المحتوى من

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