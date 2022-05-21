سويسرا تسجل أول إصابة بجدري القردة في مقاطعة برن

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا تسجيل أول إصابة بجدري القردة في مقاطعة برن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

زأعلنت عدد من دول العالم، عن ظهور إصابات بـ"جدري القردة"، والتي منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وقال الدكتور فيفيك مورثي، الجراح الأمريكي العام، الخميس: "في هذا الوقت، لا نريد إثارة قلق الناس.. هذه الأرقام ما زالت متدنية.. نريدهم أن يطّلعوا على العوارض والتواصل مع الطبيب إذا كان لديهم أي شكوك"، وفق ما نقل "CNN".