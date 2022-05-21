تسجيل حالتي إصابة بجدري القرود في برلين

برلين - (د ب أ)

سجلت العاصمة الألمانية برلين حالتي إصابة بجدري القرود.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية برلين اليوم السبت أن حالة المريضين مستقرة، ويجرى تتبع المخالطين، وقالت: "يمكن توقع تسجيل المزيد من الإصابات خلال الأيام المقبلة".

وقالت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، أولريكه جوته، إنه لا يوجد داع للذعر، مطالبة في المقابل بتوخي الحذر، لأن العديد من النتائج العلمية حول المرض لا تزال في مراحلها الأولية، وقالت: "رغم ذلك يفترض الخبراء أنه لا داعي للخوف من اندلاع جائحة جديد. لكن علينا الآن التحرك بسرعة وحسم لرصد واحتواء حالات الإصابة".

وسجلت ألمانيا أمس الجمعة أول حالة إصابة لديها بجدرى القرود. وبحسب بيانات وزارة الصحة المحلية في ولاية بافاريا، فإن المصاب شاب يبلغ من العمر 26 عاما وينحدر من البرازيل، وسافر من البرتغال إلى ميونخ عبر إسبانيا.

وعادة ما يسبب فيروس جدري القرود أعراضا خفيفة للغاية، ولكن يمكن أن يكون له أيضا دورات حادة.