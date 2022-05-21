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أردوغان يطالب السويد بإنهاء دعم "التنظيمات الإرهابية"

05:47 م السبت 21 مايو 2022
أردوغان يطالب السويد بإنهاء دعم "التنظيمات الإرهابية"

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، بإنهاء مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه بلادها لما أسماه بالتنظيمات الإرهابية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيسة الوزراء السويدية العلاقات الثنائية وطلب بلادها الانضمام إلى حلف الناتو.

وأكد الرئيس أردوغان لرئيسة وزراء السويد ضرورة إنهاء بلادها الدعم السياسي والمالي لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية ووقف تسليحها.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة رفع السويد القيود التي فرضتها على تركيا في واردات الصناعات الدفاعية إثر إطلاقها عملية "نبع السلام" بسوريا.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تطلع أنقرة لاتخاذ السويد خطوات ملموسة تراعي المخاوف التركية بشأن حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) وامتداداته في سوريا والعراق.

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