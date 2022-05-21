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الحرب في أوكرانيا: الدفاعات الأوكرانية بدأت تتصدع في دونباس

03:58 م السبت 21 مايو 2022
الحرب في أوكرانيا: الدفاعات الأوكرانية بدأت تتصدع في دونباس

أوكرانيا

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كييف- (بي بي سي):
ما نسمعه من القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة دونباس هو أن الروس يتقدمون وهذا ما أكدته البيانات الرسمية، بحسب مراسل بي بي سي في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون الأوكرانيون أن القوات الروسية باتت على بعد أميال. لكن هذا لايعني أن هناك حشدا كبيرا واختراقا واسعا للقوات الروسية. "نعتقد أن الدفاعات الأوكرانية بدأت تتصدع".

القوات لم تنكسر لكن كان عليها التراجع في بعض المناطق. لقد نسف المقاتلون الجسور في محاولة لإبطاء التقدم الروسي.

وتعطي روسيا لوغانسك، في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة دونباس، الأولوية الآن.

وبدأ الروس بحسب شهود عيان بتكثيف القصف الجوي لصد الدفاعات الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الروسي إن عملية لوغانسك ستنتهي قريبا وستكون بيد القوات الروسية بنسبة 100 في المئة.

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