انتخابات أستراليا: رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون يقر بالهزيمة ويهنأ أنتوني ألبانيزي بالفوز

كانبرا- (بي بي سي):

حزب العمال الأسترالي المعارض في طريقه للفوز الكامل في الانتخابات العامة في البلاد.



وتتوقع وسائل الإعلام المحلية أن يحصل أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا الجديد على مقاعد كافية لتشكيل حكومة جديدة - لكن لا يزال من غير الواضح إن كان سيتمتع بحكومة أغلبية أم حكومة ائتلاف.



لم يفز حزب العمال بالسلطة في أستراليا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.