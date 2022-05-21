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وفد دبلوماسي أمريكي يتوجه إلى هولندا لبحث الأوضاع في أوكرانيا وبورما وإثيوبيا غدا

03:43 م السبت 21 مايو 2022
وفد دبلوماسي أمريكي يتوجه إلى هولندا لبحث الأوضاع في أوكرانيا وبورما وإثيوبيا غدا

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا دبلومسيا أمريكا يبحث غدا الأحد في هولندا مع الحلفاء والشركاء، الأوضاع في أوكرانيا وبورما وإثيوبيا وغيرها من البلاد التي تشهد أعمال عنف.

وقال بيان للخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الوفد الأمريكي يتوجه إلى لاهاي بهولندا غدا لعقد مباحثات رفيعة المستوى تستمر حتى 25 مايو، ويرأس الوفد مساعدة وزيرة الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوسكي، والسفيرة الأمريكية الخاصة بالعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك، ونائبة مساعد وزيرة الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية أليسون لومباردو.

ويدرس الوفد الأمريكي مع الجانب الهولندي أيضًا كيفية التخفيف من دوافع المخاطر الفظيعة في تلك المناطق وجهود الوقاية منها، وسيراجع دعم إجراءات وآليات المساءلة لتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من خلال مبادرة المرونة الأوروبية الديمقراطية التي أعلنت عنها إدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس الماضي.

وتلتقي ويتكوفسكي مع نظرائها في الحكومة الهولندية للتأكيد على التزام الولايات المتحدة العميق وطويل الأمد عبر الأطلسي بالأمن والتنسيق مع الجانب الأوروبي، وستؤكد على الحاجة إلى شراكات شاملة للتعامل مع المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

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