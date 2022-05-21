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أوكرانيا تعلن عن شن عدد كبير من الهجمات الروسية وتشير لخطر هجمات جوية من بيلاروس

03:25 م السبت 21 مايو 2022
أوكرانيا تعلن عن شن عدد كبير من الهجمات الروسية وتشير لخطر هجمات جوية من بيلاروس

أوكرانيا

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كييف /موسكو- (د ب ا):

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن عدد كبير من الهجمات الروسية في البلاد وأشارت إلى خطر شن هجمات جوية من بيلاروس.

ووفقا لتقرير يومي عن الوضع ، فإن التركيز الرئيسي للقتال مازال ينصب على شرقي أوكرانيا ، حيث تم صد 11هجوما . ولاتزال أوكرانيا مهددة أيضا من بيلاروس حليفة روسيا، التي لاتشارك رسميا في القتال.

وإضافة إلى ذلك، تبحر سفن تابعة لسلاح البحرية الروسية في البحر الأسود وفي بحر أزوف للقيام بعمليات قتالية واستطلاع، بحسب التقرير.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تمنع المدنيين من الفرار من منطقة خيرسون إلى منطقة تخضع لسيطرة أوكرانيا، إضافة إلى غلق ممرات إنسانية جديدة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت صواريخ على أهداف أوكرانية من سفن في البحر الأسود . ووفقا لموسكو ، تم تدمير أسلحة مرسلة من أوروبا والولايات المتحدة في منطقة جيتومير. وإضافة إلى ذلك ، تم مهاجمة معسكر تدريب عسكري قرب ميناء أوديسا بالصواريخ والمدفعية.

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