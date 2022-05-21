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لبنان : كتلة "التنمية والتحرير" ترشح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي

02:57 م السبت 21 مايو 2022
لبنان : كتلة "التنمية والتحرير" ترشح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي

نبيه بري

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بيروت- ( د ب أ ):

أعلنت كتلة" التنمية والتحرير" النيابية اللبنانية خلال اجتماعها الأول اليوم السبت بحضور كافة أعضائها ترشيح رئيسها، نبيه بري، لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

وأعربت الكتلة، في بيان أصدرته بعد الاجتماع، عن أملها تأييد جميع الزملاء هذا الترشيح والعمل له.

وتبنت الكتلة خارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي وجهها بري عشية إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات الثلاثاء الفائت، معتبرةً إياها " دعوة مفتوحة لكافة الكتل للحوار تحت قبة البرلمان لمقاربة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده على مختلف المستويات".

وشدّدت الكتلة" على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية لاسيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأميركي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها".

وكان اللبنانيون اقترعوا يوم الأحد الماضي لانتخاب 128 نائباً جديداً يشكلون المجلس النيابي، وتبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد غدا الاحد ، ليكون أمام استحقاق انتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته، وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.

وأعلن بعض النواب الجدد، في تصريحات لهم في اليومين الماضيين، عدم رغبتهم بانتخاب بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

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