أوكرانيا تخشى تحقيق روسيا مزيد من التقدم بعد سقوط ماريوبول

كييف- (د ب أ(:

يشهد إقليم دونباس الواقع بشرق أوكرانيا قتالا عنيفا اليوم السبت، بحسب حاكم إقليمي، ما يثير المخاوف من المزيد من التقدم الروسي عقب السيطرة الكاملة على ماريوبول ومصنع الصلب آزوفستال.

وقال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هاجداي إن بلدة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا تحت القصف منذ أيام، ما تسبب في سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وقال هاجداي عبر قناة تليجرام الإخبارية "الروس يمحون سيفيرودونيتسك مثل ماريوبول.

وأعرب الحاكم عن أسفه بشأن القصف الجوي في المنطقة، قائلا إن روسيا تريد تسوية المنطقة بالأرض.

غير أنه رفض المزاعم التي أدلى بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو التي تفيد بأن موسكو على حافة الاستيلاء الكامل على منطقة لوهانسك، قائلا إن هذا " هراء ".

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أمس الجمعة أن آخر المقاتلين الأوكرانيين المتبقيين في آزوفستال في ماريوبول استسلموا. وأضافت موسكو أنه في المجمل قام أكثر من الفي مقاتل بتسليم أسلحتهم.