وزير العدل الكويتي: انتخابات المجلس البلدي تسير بسلاسة ودون معوقات

الكويت- (د ب أ ):

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة الكويتي المستشار جمال الجلاوي اليوم السبت أن انتخابات المجلس البلدي تسير بكل سلاسة ودون معوقات .

وقال الجلاوي ، في تصريح صحفي اليوم على هامش جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع ، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في الإقبال على التصويت في الساعات المقبلة.

وأضاف أن عدد اللجان الانتخابية في هذا الاستحقاق يبلغ نحو 894 لجنة، مشيرا إلى أن جميع التقارير تفيد بسير العملية الانتخابية بكل سلاسة إذ لم تسجل أي معوقات تذكر.

وانطلقت اليوم وسط استعدادات أمنية مشددة انتخابات المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الثالث عشر، حيث يتنافس 36 مرشحاً، بينهم امرأة، في ثماني دوائر انتخابية.

وتوجه الناخبون والناخبات إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ثمانية أعضاء للمجلس البلدي، حيث تمت تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين لهما.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، في تصريح صحفي ، أن انتخابات مجلس البلدي ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم.