بولندا تسجل دخول أكثر من 5ر3 مليون لاجئ من أوكرانيا

وارسو- (د ب أ):

سجلت السلطات البولندية دخول أكثر من 5ر3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.

جاء ذلك وفقا لما كتبته هيئة حماية الحدود البولندية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لكنها أشارت إلى أن عدد الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا زاد عن عدد القادمين حديثا إلى بولندا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأشخاص القادمين من أوكرانيا المجاورة والذين تم تسجيل دخولهم إلى البلاد وصل أمس الجمعة إلى 23 ألف و700 شخص، فيما وصل عدد اللاجئين العائدين من بولندا إلى أوكرانيا في نفس اليوم إلى 28 ألف و400 شخص.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وصل إلى أكثر 4ر6 مليون شخص بالإضافة إلى أكثر من 8 مليون شخص فقدوا منازلهم وتشردوا داخليا.

وكان عدد سكان أوكرانيا وصل إلى قرابة 44 مليون نسمة قبل بدء الحرب.

وأعلنت الهيئة القبض على ستة أشخاص من اليمن وسوريا وغينيا، حاولوا أمس الجمعة عبور الحدود بشكل غير مشروع قادمين من بيلاروس، وأوضحت أن عدد مثل هذه المحاولات للدخول بشكل غير مشروع وصل إلى 692 محاولة في هذا الشهر.