روسيا و أوكرانيا: فنلندا تؤكد توقف غازبروم عن إمداد البلاد بالغاز

هلسنكي- (بي بي سي):

أكدت شركة تشغيل الغاز الفنلندية المملوكة للدولة "غازوم" أن روسيا أوقفت اليوم السبت الإمداد.



وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إن هلسنكي ترفض الامتثال لمطلب موسكو بأن تدفع مقابل إمدادات الطاقة بالعملة الروسية وليس باليورو أو الدولار.



ولا تعتمد فنلندا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يشكل 8 في المئة فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا. وأتى الاعلان بعد أيام قليلة على تعليق صادرات الكهرباء الروسية إلى فنلندا بسبب تأخر الدفع.



وتتشارك فنلندا وروسيا في الحدود التي تمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، وحذرت موسكو هلسنكي من أن التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الطلسي "سيكون خطأ فادحا له مضاعفات واسعة النطاق".



لكن هل أوقفت روسيا إمدادات الغاز في أي مكان آخر؟



ليست فنلندا وحدها التي لن تتلقى الغاز الطبيعي من روسيا بعد الآن. في الشهر الماضي، قطعت شركة الطاقة الروسية الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا، مثل فنلندا، سداد المدفوعات بالروبل الروسي.



جميع البلدان الثلاثة أعضاء في الاتحاد الأوروبي - الذي أصر على استمرار سداد المدفوعات باليورو -



ومن المقرر أن يواجه العديد من الأعضاء الآخرين نفس المشكلة عند استحقاق الدفع.