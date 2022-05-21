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سول تدعو لتحديث وتطوير التحالف الكوري الأمريكي تماشيا مع عصر الأمن الاقتصادي

11:39 ص السبت 21 مايو 2022
سول تدعو لتحديث وتطوير التحالف الكوري الأمريكي تماشيا مع عصر الأمن الاقتصادي

الرئيس يون سيوك يول

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سول- (أ ش أ):

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، إلى تحديث التحالف الكوري الأمريكي وتطويره تماشيا مع عصر الأمن الاقتصادي.

جاء ذلك خلال محادثات القمة الكورية -الأمريكية التي انعقدت في (سول) اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأكد يون، أن المحادثات اليوم ستكون فرصة مفيدة جدا لمناقشة كيفية التعايش معا وتعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي وحل القضايا الدولية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحالف الكوري الأمريكي هو محور رئيسي للسلام والازدهار الاقليمين، لافتا إلى أن العلاقات القائمة بين البلدين سترقى إلى مستوى أعلى بمناسبة محادثات القمة اليوم.

وعقد رئيسا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات القمة الموسعة في المكتب الرئاسي في (يونجسانج) وناقشا سبل تعميق التحالف القائم بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha

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