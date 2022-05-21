سائح ألماني يواجه عقوبة الإعدام بقضية تهريب آثار بالعراق

بغداد- (د ب أ)

تعقد محكمة استئناف الكرخ العراقية ببغداد غدا الأحد جلسة ثانية للنظر في قضية تهريب آثار عراقية متهم فيها سائحان ألماني وبريطاني.

وقال المحامي العراقي محمد كوبرلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن فريقا من المحامين العراقيين يتولى الدفاع عن السائح الألماني الطبيب فولكر والدمان 60 عاما المتورط في قضية تهريب قطع آثار عراقية التقطها من منطقة أوروك الأثرية في محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد، كان يزورها برفقة مجموعة من السياح الأجانب وصلوا العراق قبل نحو شهرين.

وأضاف، أن القضية المتهم بها السائح الألماني يعاقب عليها في حال ثبوتها بالإعدام لكن فريق الدفاع يسعى للحصول على أحكام مخففة تأخذ بنظر الاعتبار حيثيات القضية، مشيرا إلى أن السائح الألماني يزور العراق لأول مرة في رحلة سياحة وأن القطع الأثرية التي عثر عليها في حقيبته لاتعود له وإنما لسائح أجنبي آخر.

وقال كوبرلي، إن المحكمة تعقد غدا جلسة ثانية للنظر في هذه القضية التي يتهم فيها أيضا سائح بريطاني يدعى جيم فيتون، مشيرا إلى أن موكله يتمتع بصحة جيدة ويدرك أن القضية المتهم بها قضية حرجة للغاية.