نواب أمريكيون يحضون الـ"إف بي آي" على التحقيق في مقتل أبو عاقلة

أطفال يضعون الزهور على اثار دماء شيرين أبو عاقلة ف

واشنطن- (ا ف ب):

دعا أكثر من 50 نائبًا امريكيا الجمعة مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" إلى التحقيق في مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقله خلال عملها في الضفّة الغربيّة، رغم وعود إسرائيليّة بإجراء تحقيق.

وشدّد النوّاب الامريكيون الـ57 ذوو الميول اليساريّة من الحزب الديموقراطي بقيادة النائب أندريه كارسون، على أنّ أبو عاقلة تحمل الجنسيّة الامريكية، مشيرين إلى روايات متباينة حول مقتلها في 11 مايو.

وقالوا في رسالة موجّهة إلى وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، إنّه "نظرًا إلى الوضع الهشّ في المنطقة والتقارير المتضاربة التي تحيط بمقتل السيّدة أبو عاقلة، نطلب من وزارة الخارجيّة ومكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيق في مقتلها".

وأضافوا "بصفتها أمريكية، كانت أبو عاقلة تتمتّع بحقّ الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الامريكيين الذين يعيشون في الخارج".

وقالت قناة "الجزيرة" وفلسطينيّون إنّ القوّات الإسرائيليّة قتلت المراسلة البارزة أثناء تغطيتها عمليّة للجيش الإسرائيلي في جنين بشمال الضفّة الغربيّة المحتلّة.

أمّا إسرائيل فترجّح أنّها قُتلت بنيران فلسطينيّة أو برصاصة طائشة أطلِقت من بندقيّة جندي إسرائيلي.

وأعرب السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ عن "إحباطه" من الرسالة، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل سعت إلى إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينيّة يشمل وجود مراقب أميركي.

وقال إنّ "مناشدتنا ووجِهت برفض قاطع من السلطة الفلسطينيّة التي تستخدم بخبث موت أبو عاقله لإثارة حملة دعائيّة مناهضة لإسرائيل".

ودعا هرتسوغ الكونجرس بدلا من ذلك إلى الضغط على الجانب الفلسطيني بشأن التحقيق، مضيفا أنّ القوّات الإسرائيليّة "لن تتقصّد مطلقًا استهداف الصحافيّين".

وقالت الخارجيّة الامريكية إنّها تعتقد أنّ بإمكان إسرائيل إجراء تحقيق ذي صدقيّة، لكنّ بلينكن انتقد أيضا الشرطة الإسرائيلية لاستخدامها القوة خلال جنازة أبو عاقلة.