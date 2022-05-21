ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الفرنسي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
الرياض- (أ ش أ):
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب ولي العهد - وفقا لقناة (السعودية الإخبارية) - في بداية الاتصال الهاتفي عن تهنئته لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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