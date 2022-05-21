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ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الفرنسي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

08:01 ص السبت 21 مايو 2022
ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الفرنسي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

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الرياض- (أ ش أ):

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ولي العهد - وفقا لقناة (السعودية الإخبارية) - في بداية الاتصال الهاتفي عن تهنئته لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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