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بلينكن: ملتزمون بخفض تداعيات العقوبات ضد روسيا على كازاخستان

06:00 ص السبت 21 مايو 2022
بلينكن: ملتزمون بخفض تداعيات العقوبات ضد روسيا على كازاخستان

أنتوني بلينكن

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واشنطن- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، التزام بلاده بخفض حدة التداعيات على كازاخستان وسائر حلفاء الولايات المتحدة جراء العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب حربها غير المبررة ضد أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، أن هذا جاء خلال استقبال بلينكن في واشنطن لنظيره الكازاخستاني مختار تيلو بيردي، حيث أكدا أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وكازاخستان.

وشدد الوزير الأمريكي مجددا على التأييد الصارم لاستقلال أوكرانيا وسيادتها.

كما وجه بلينكن الشكر إلى وزير الخارجية الكازاخي؛ بسبب المساعدات السخية التي تقدمها كازاخستان لشعب أوكرانيا سواء على المستوى الحكومي أو الأفراد.

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