كوريا الشمالية تسجل نحو 220 ألف إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سول- (د ب أ):

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها سجلت نحو 220 ألف إصابة بالحمى وحالة وفاة أخرى، بعد تسعة أيام من الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قولها إن أكثر من 219 ألفا و30 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبهذه الوفاة الجديدة ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة وفاة، بينما تعافى 281 ألفا و350 شخصا.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تقريبا، ارتفع إلى أكثر من 46ر2 مليون حالة، تعافى منهم 76ر1 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 692 ألفا و480 شخصا.