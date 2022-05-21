استشهاد شاب فلسطيني خلال التصدي لقوات الاحتلال في "جنين"

رام الله- (أ ش أ):

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت، خلال التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الشهيد، ويدعى أمجد الفايد، ارتقى بـ 11 رصاصة في جسده، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في شارع حيفا بالمحافظة المذكورة.

وينتمي الفايد الشهير بـ "الفرعون" لكتائب المقاومة في جنين.

وتشهد "جنين" اقتحامات متتالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ هروب أسرى ينتمون جميعهم إلى جنين من سجن "جلبوع" شديد الحراسة في سبتمبر الماضي.. وفي ظل الاقتحامات المتكررة شهدت المدن الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عددًا مُتناميًا من العمليات نفذ معظمها فلسطينيون ينتمون إلى "جنين".

ويرى محللون فلسطينيون أن سلطات الاحتلال تخشى أن تنتقل المُقاومة في مخيم "جنين" إلى المُخيمات الأخرى في الضفة الغربية.

وقبل عشرة أيام، استشهدت المراسلة الميدانية المُخضرمة شيرين أبو عاقلة (51 عاما) لدى قيامها بتغطية اقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين، كما استشهد داود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، خلال اقتحام الاحتلال للمخيم الأسبوع الماضي.. وداود الزبيدي أسير مُحرر استُشهدت والدته وأحد أشقائه أيضًا.