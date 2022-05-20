موسكو تصف انضمام فنلندا والسويد للناتو بالتهديد لروسيا

موسكو - (د ب أ):

وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتهديد لروسيا، وأعلن عن خطط لبناء قواعد عسكرية جديدة للتصدي لهذا الخطر.

وقال شويجو في اجتماع وزاري اليوم الجمعة إن الموقف على الحدود الغربية لروسيا يتسم بالخطورة العسكرية المتزايدة، وجاء تصريحه بعد أن تقدمت الدولتان الواقعتان بشمال أوروبا إلى حلف الناتو.

وأضاف شويجو أن التوترات في المنطقة الروسية الدفاعية الغربية تزداد بشدة، وأعلن عن خطط لبناء 12 قاعد عسكرية جديدة هناك بحلول نهاية العام الجاري.

وتابع وزير الدفاع قائلا: "في ذات الوقت، تزيد الولايات المتحدة وحلف الناتو من مستوى تجهيزاتهما العملياتية والعسكرية على حدودنا".

كما شكا من مناورة جديدة أجرتها دول حلف الناتو على حدود روسيا، في إشارة إلى مناورات "ديفندر يوروب 2022".

واتهم شويجو الولايات المتحدة بزيادة عدد الرحلات التي تقوم بها قاذفات القنابل الاستراتيجية بدرجة كبيرة في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، من 15 إلى 45 رحلة سنويا.

وأضاف شويجو أن السفن الحربية الأمريكية المسلحة بصواريخ بات يتم مشاهدتها بصورة أكبر في بحر البلطيق.

وذكر شويجو أن روسيا تحرز تقدما في أوكرانيا وأن الجيش سيتم تسليحه قريبا بطائرات مسيرة استراتيجية يمكنها توفير الإنفاق على الأفراد والاستطلاع والذخيرة.