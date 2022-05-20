الإسبان يستقبلون الملك السابق بحفاوة بعد قضائه عامين في المنفى

مدريد - (د ب أ):

استقبلت الجماهير الإسبانية بالهتافات ملكها السابق خوان كارلوس ، الذي يعيش في منفاه الاختياري في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدينة سانخينخو الساحلية الصغيرة بإقليم جاليثيا أثناء زيارته لوطنه للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وظهر العاهل السابق، 84 عاما، الذي غادر إسبانيا مجللا بالعار بعد تورطه في سلسلة من الفضائح المالية، في حالة معنوية عالية اليوم الجمعة، حيث تجمع حوله زملاؤه من هواة الإبحار.

وتستضيف مدينة سانخينخو الساحلية بإقليم جاليثيا الواقع شمال غربي إسبانيا ، سباقا للزوارق الشراعية مطلع الأسبوع ، حيث يشارك خوان كارلوس في تلك المناسبة. وأظهرت لقطات تلفزيونية صعوده على متن زورق بخاري يرافق الزوارق الشراعية المشاركة في السباق.

ويعاني كارلوس من مشاكل كبيرة في المشي وكان لا بد من مساعدته على التوجه إلى الزورق برفقة رجل إلى جانبه والعصى من الجانب الآخر.

قال عمدة سانخينخو ، تيلمو مارتن ، إن خوان كارلوس يريد بالتأكيد العودة للمشاركة في بطولة العالم للإبحار الشراعي في يونيو المقبل. ويشار إلى ان الملك خوان كارلوس توج بطلا للعالم في الزوارق فئة ستة أمتار في عامي 2017 و 2019 .

ووصل العاهل السابق إلى إسبانيا قادما من أبوظبي مساء أمس الخميس، حيث أمضى ليلته الأولى في منزل صديق له من رجال الأعمال في سانخينخو. وستستمر رحلته حتى يوم الاثنين المقبل.

و قالت محطة التليفزيون الإسبانية الرسمية "آر تي في"، إن زيارة خوان كارلوس حظيت باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام ، حيث كان بانتظاره بالموقع نحو 200 صحفي .

ومن المقرر أن يلتقي كارلوس بزوجته صوفيا، 83 عاما، مع ابنه الملك فيليبي السادس يوم الاثنين في قصر ثارثويلا بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيعود بعدها بوقت قصيرإلى أبوظبي، حيث استقر هناك بصفة دائمة.

يذكر أن خوان كارلوس، الذي كان ملكا لإسبانيا في الفترة ما بين 1975 و2014، غادر البلاد سرا في الثالث من أغسطس 2020، من أجل " تسهيل" عمل فيليبي في ظل تصاعد اتهامات بشأن مخالفات مالية ضد والده كارلوس.