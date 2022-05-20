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غدا.. الكويتيون ينتخبون 8 أعضاء للمجلس البلدي

06:03 م الجمعة 20 مايو 2022
غدا.. الكويتيون ينتخبون 8 أعضاء للمجلس البلدي

الكويت

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الكويت - (أ ش أ):

يتوجه الناخبون والناخبات في الكويت غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 8 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي الثالث عشر بعد تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة من دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين لهما.

وتنص المادة 25 من قانون الانتخاب على أنه اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه فإن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.

وسيتنافس 36 مرشحا في (بلدي 2022) بينهم امرأة في ثماني دوائر انتخابية بعد غلق باب التنازلات في الانتخابات يوم /السبت/ الماضي وستجري الانتخابات في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في الدوائر الانتخابية الثماني.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثماني 438 ألفا و283 ناخبا وناخبة حسب كشوفات الناخبين لسنة 2021.

ويتألف المجلس البلدي الكويتي من 16 عضوا هم عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بحيث ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وستكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

هذا المحتوى من

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