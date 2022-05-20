كندا تعلن عن قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، عن قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا من خلال صندوق النقد الدولي.

وجاء إعلان كندا خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبعة في ألمانيا اليوم /الجمعة/ وفق بيان على موقع الحكومة الكندية.

وأفاد البيان أنه بجانب الدعم المالي السابق من كندا، يرفع هذا القرض التزام كندا المالي تجاه أوكرانيا إلى 1.87 مليار دولار هذا العام، وهو تمويل منفصل عن المساعدات الكبيرة التي التزمت بها كندا من مساعدات عسكرية وجهود استجابة إنسانية وتدابير الهجرة.

وقال البيان إن كندا لعبت دورًا رائدًا في إنشاء حساب متعدد المانحين لأوكرانيا في صندوق النقد الدولي، والذي يساعد أوكرانيا في تلبية ميزان المدفوعات واحتياجات الميزانية وفي استقرار الاقتصاد الأوكراني. وستواصل كندا، جنبًا إلى جنب مع حلفائها في مجموعة السبع، دعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وديمقراطيتها.

وتعهدت كندا سابقًا بقرض يصل إلى 1 مليار دولار للحساب في صندوق النقد الدولي لأوكرانيا في ميزانية 2022، بالإضافة إلى 620 مليون دولار في شكل قروض ثنائية تم التعهد بها في وقت سابق من هذا العام، ومنذ فبراير 2022، خصصت كندا أكثر من 620 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 1000 فرد وكيان ردًا على الحملة العسكرية الروسية، وتعمل مع شركائها الدوليين من خلال "فرقة العمل الخاصة بالنخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيين" لاستهداف المكاسب غير المشروعة للنخب الروسية في جميع أنحاء العالم.