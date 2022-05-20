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مسؤول أوكراني: لا يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من فظائع الحرب

04:51 م الجمعة 20 مايو 2022
مسؤول أوكراني: لا يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من فظائع الحرب

أوكرانيا

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روما- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أوكرانيون أنه لا يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من فظائع الحرب ضد المدنيين في أوكرانيا، والتي يتم اتهام الجنود الروس بارتكابها.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، قولها: "عثرنا على أدلة على ارتكاب العديد من الجرائم، من بينها جرائم جنسية، غالبا ما لا يتم الإبلاغ عنها". وأوضحت أن روسيا تستخدم تكتيك تحطيم الروح المعنوية للأوكرانيين.

وأضافت ستيفانيشينا: "نحقق في هذه الجرائم الصامتة، بمعاونة من الاتحاد الأوروبي، ونقيم مراكز للناجين، لضحايا التعذيب والجرائم الجنسية". وذكرت أن 10 % من هذه الجرائم، فقط، هي التي يتم الإبلاغ هنها.

ولفتت المسؤولة الأوكرانية إلى أن حزم العقوبات المفروضة ضد روسيا حتى الآن "لا تكفي لإنهاء الحرب. إنها مسؤولية الزعماء الأوروبيين عدم تمويل المعتدي، وقتل الأوكرانيين".

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