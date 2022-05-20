مصرع 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بعد اصطدام صهريج لنقل الديزل بشاحنة في الهند



نيودلهي- (أ ش أ)

لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق نجم عن اصطدام ناقلة محملة بوقود الديزل بشاحنة على أطراف مدينة "شاندرابور" بولاية "ماهاراشترا" غربي الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، عن سودهير ناندا نوار الضابط بشرطة مدينة "شاندرا بور" قوله - إن صهريجا محملا بالديزل اصطدم بشاحنة كانت تقل جذوعا من الأخشاب إلى قرية "أجايبور" القريبة من "شان درابور".

وأضاف ناندانوار، أنه عقب وقوع الحادث، اندلع حريق لقي خلاله 9 أشخاص على الفور مصرعهم متفحمين، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى شاندرا بوز.

فيما أفادت مصادر بإدارة الغابات بأن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحادث بعد ساعة تقريبا من حدوثه وتمت السيطرة عليه بعد ذلك بساعات قليلة.