Masrawy logo white

إعلان

مصرع 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بعد اصطدام صهريج لنقل الديزل بشاحنة في الهند

12:38 م الجمعة 20 مايو 2022
مصرع 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بعد اصطدام صهريج لنقل الديزل بشاحنة في الهند

انفجار صهريج - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


نيودلهي- (أ ش أ)

لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق نجم عن اصطدام ناقلة محملة بوقود الديزل بشاحنة على أطراف مدينة "شاندرابور" بولاية "ماهاراشترا" غربي الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، عن سودهير ناندا نوار الضابط بشرطة مدينة "شاندرا بور" قوله - إن صهريجا محملا بالديزل اصطدم بشاحنة كانت تقل جذوعا من الأخشاب إلى قرية "أجايبور" القريبة من "شان درابور".

وأضاف ناندانوار، أنه عقب وقوع الحادث، اندلع حريق لقي خلاله 9 أشخاص على الفور مصرعهم متفحمين، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى شاندرا بوز.

فيما أفادت مصادر بإدارة الغابات بأن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحادث بعد ساعة تقريبا من حدوثه وتمت السيطرة عليه بعد ذلك بساعات قليلة.

هذا المحتوى من

Asha

تعرف على أنواع أغطية السيارات

اعرف الأنواع
حريق صهريج نقل الديزل اصطدام صهريج

الخبر التالى:

منظمة ألمانية تكشف علاقة جدري القرود بالإيدز
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع مع المرض
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا