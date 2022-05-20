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تعطل العديد من المواقع الإلكترونية لحكومة إيطاليا وشكوك حول قرصنة روسية

12:31 م الجمعة 20 مايو 2022
تعطل العديد من المواقع الإلكترونية لحكومة إيطاليا وشكوك حول قرصنة روسية

ارشيفيه

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روما- (د ب أ)

فقدت مجموعة من المواقع الإلكترونية للحكومة الإيطالية اتصالها بالإنترنت في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، بعد هجوم سيبراني، نسبته السلطات إلى مجموعة القرصنة الروسية "كيلنت".

وتشمل المواقع المتضررة مواقع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الثقافة.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقوع عملية القرصنة، وأضاف أن فريقا خاصا تولى القضية.

ولم تتسن معرفة عدد المواقع المتضررة، على وجه الدقة.

يشار إلى أن مجموعة "كيلنت" هاجمت مؤسسات أخرى في السابق، ومن بينها مواقع خاصة بالحكومة الألمانية، وحواسيب خاصة بالعرض الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لكن تم صد الهجوم الذي استهدف حواسيب مسابقة يوروفيجن.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن المجموعة هاجمت بعد ذلك مواقع للشرطة الإيطالية، وعطلتها.

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