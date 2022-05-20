اليابان تسجل 39 ألف و570 إصابة جديدة بكورونا و36 وفاة

طوكيو-(د ب أ)

سجلت اليابان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39 ألف و570 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8 ملايين و509 آلاف و857، والوفيات إلى 20 ألفا و212.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 277 مليونا و526 ألفا و349 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن. وتلقى 101 مليون و 896 ألفا و 169 من السكان تطعيما كاملا ضد الفيروس حتى الآن، بواقع 57ر80 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.