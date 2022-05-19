الملكة نور تغرد بعد قرار العاهل الأردني ضد ابنها حمزة

وكالات:

نشرت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، تغريدة عبر حسابها على تويتر، بعد دقائق من صدور أمر الملك عبدالله بن الحسين بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه وابنها الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، وذلك بحسب ما ذكرته "سي إن إن".

وقالت الملكة نور، في التغريدة: "بعض الأشياء الأغرب حقا من الخيال يُجرى تداولها الآن"، دون أن تشير صراحة إلى قرار الملك عبدالله، أو تصريحاته التي قالها في رسالته للشعب الأردني عن الأمير حمزة.

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس، رسالة إلى "الأسرة الأردنية الواحدة" وافق بموجبها على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال العاهل الأردني في بيان "أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه".

وتابع البيان "ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله.