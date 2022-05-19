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محكمة روسية تجمد أصول وممتلكات الفرع الروسي لـ"جوجل"

09:49 م الخميس 19 مايو 2022
محكمة روسية تجمد أصول وممتلكات الفرع الروسي لـ"جوجل"

جوجل

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موسكو - (أ ش أ):

أصدرت محكمة روسية حكما بتجميد جميع أصول وممتلكات الفرع الروسي لشركة (جوجل)، بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار، في إطار دعوى قضائية ضد الشركة.

ووافقت المحكمة الروسية على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ المطالب الواردة في الدعوى، وجمدت الأصول التابعة للفرع الروسي من (جوجل)، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم /الخميس/.

يأتي ذلك بعد أن تقدم الفرع الروسي لـ "جوجل" إلى محكمة التحكيم ببلاغ عن إفلاسه و"استحالة الوفاء بالتزاماته المالية".

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