زيلينسكي وجونسون يتفقان على تكثيف العمل مع الحلفاء

كييف - (أ ش أ):

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/، على تكثيف العمل مع الحلفاء لتحديد الهيكل الأمني طويل الأجل لأوكرانيا.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، فقد ناقش زيلينسكي وجونسون التقدم في المفاوضات واتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتحديد الهيكل الأمني طويل الأجل لأوكرانيا".

وخلال الاتصال، أطلع زيلينسكي جونسون على الوضع في دونباس والقتال المستمر لاستعادة كل الأراضي لسيادة أوكرانيا في المناطق المتنازع عليها.

من جانبه، أبدى جونسون إعجابه التام بالمدافعين الشجعان عن ماريوبول وحث روسيا على معاملة أي أسرى حرب بكرامة واحترام.

وأعلن جونسون اليوم عن حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وكجزء من حزمة المساعدات، ستتلقى كييف مدفعية بعيدة المدى وصواريخ وطائرات بدون طيار.