النمسا تلغي حظر ارتداء غطاء الرأس في الحضانات

فيينا - (د ب أ):

أعلن ديوان المستشارية النمساوية اليوم الخميس أن الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر عقدت مع الولايات النمساوية اتفاقا جديدا سيتم بموجه مستقبلا إلغاء حظر ارتداء غطاء الرأس في حضانات الأطفال في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية النمساوية كانت قد قضت في نهاية 2020 بإلغاء حظر مماثل بالنسبة للمدارس الابتدائية.

وكان خبراء الدستور بديوان المستشارية أعلنوا مؤخرا أنهم يرون أن من المتوقع أن تكون القاعدة الخاصة بدور الحضانة غير دستورية.

وتم تطبيق حظر ارتداء غطاء الرأس في دور حضانة الأطفال بالنمسا في عام 2018، واحتجت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الأسبق زباستيان كورتس آنذاك بأن هذا الحظر سيعمل على منع تشكيل مجتمعات موازية في البلاد.

وبينما كان كورتس، الذي ينتمي لحزب الشعب المحافظ يحذر كثيرا من "أخطار اجتماعية وسياسية" مرتبطة بالإسلام، فإن المستشار الحالي والمنتمي إلى نفس الحزب كارل نيهمار ينتهج سياسة أكثر اعتدالا في هذا الشأن.

كانت المحكمة الدستورية النمساوية قضت بإلغاء حظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية بالبلاد ووصفته بأنه إجراء تمييزي لأنه قد يؤدي إلى إبعاد الفتيات المسلمات عن التعليم ولأنه يسري فقط على المسلمين ولكنه لا يسري على أغطية الرأس عند اليهود والسيخ.