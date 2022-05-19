رئيس فرنسا يخشى من اتساع نطاق الحرب الأوكرانية إلى مولدوفا

باريس - (د ب أ):

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من أن الصراع في أوكرانيا قد يمتد لدول أخرى بالمنطقة.

وقال ماكرون اليوم الخميس خلال زيارة رئيسة مولودوفا مايا ساندو لباريس: "يشكل العدوان الروسي، غير المقبول، على أوكرانيا تهديدا للمنطقة بأسرها، ولمولدوفا بشكل خاص".

كانت ساندو أبلغت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء أن التوترات الأخيرة في إقليم ترانزنيستريا الانفصالي بمولدوفا، والمدعوم من روسيا، عمقت مخاوف مولدوفا بشأن الاستقرار.

ويتاخم إقليم ترانزنيستريا جنوب غرب أوكرانيا.

وقال ماكرون إن فرنسا ستظل يقظة فيما يتعلق بسيادة مولدوفا ووحدة أراضيها.

وفيما يتعلق بجهود مولدوفا للانضمام للاتحاد الأوروبي، توقع ماكرون إمكانية صدور رد واضح خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت ساندو: " نريد أن نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وأن تستمر جهودنا بعزم وتصميم".

وأضافت أنها تعلم أن عملية الانضمام طويلة ومعقدة، وأكدت أن بلادها لا تبحث عن طريق مختصر لذلك.

وتسعى أوكرانيا أيضا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.