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سلاح الجو العراقي يستهدف وكراً لعصابات داعش شمالي بغداد

06:10 م الخميس 19 مايو 2022
سلاح الجو العراقي يستهدف وكراً لعصابات داعش شمالي بغداد

سلاح الجو العراقي أرشيفية

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بغداد- (أ ش أ)

استهدف سلاح الجو العراقي، اليوم الخميس، وكرا لعصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "جهداً استخبارياً مكثفاً تقوم به الأجهزة المختصة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث شرع جهاز الأمن الوطني بجمع معلومات استخبارية دقيقة عن وكر للإرهابيين شمالي العاصمة بغداد بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وقد تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة".

وأضاف البيان، "بدورها نفذت طائرات F16 العراقية ضربتين جويتين على هذا الوكر الذي تستخدمه 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الفرقة السادسة، فيما خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف".

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