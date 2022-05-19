الحرارة والجفاف وارتفاع مستوى البحر.. محي الدين يوجه رسائل تحذيرية لإفريقيا

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في قمة المدن الأفريقية والتي عقدت بكينيا لمناقشة "دور المدن الوسيطة في أفريقيا في تنفيذ أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063"، كما شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الجلسة الافتتاحية، وأيضًا في جلسة مع العمد ورؤساء المدن والمحافظين، شارك فيها من مصر محافظي القليوبية دمياط.

وعبر محيي الدين، عن شكره لمؤسسة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا (UCLG-Africa) وأمينها العام السيد جان بيير إلونج مباسي لعقد مثل هذا الاجتماع المهم، كما توجه بالشكر لحكومة مقاطعة كيسومو، وحاكمها بيتر أنيانج نيونجو لاستضافة هذا الحدث وعلى كرم الضيافة.

تتمثل ولاية أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ في دفع زخم الجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة تحديات التغيير المناخي.

وقال "محيي الدين"، إن المدن والحكومات المحلية والمناطق جزء لا يتجزأ من جهود مواجهة تحديات المناخ ولا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال تنسيق الجهود وعمل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، وإذا تم تحديد أهداف واضحة، ووضع الظروف المحلية في الحسبان ، وتعاون شركاء الحكم الآخرون بشكل فعال، يمكن للمدن أن تقود المعركة ضد تغير المناخ.

وأضاف، أن مؤتمر المناخ السابع والعشرون سيركز بشكل واضح على إفريقيا، وتعزيز استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2032)، والتي تم اعتمادها مؤخرًا، وينصب تركيزها على الناس والوصول العادل لجميع المواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الأخضر والتنمية المستدامة.

وتابع محيي الدين: "في أفريقيا، لست بحاجة إلى إخباركم أننا نواجه تحديات مناخية قاسية، حيث تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2021) زياد في الحرارة والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر". لذلك نحن بحاجة إلى وضع الخطط والعمل على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الإقليمي ومستوى المدن.

وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتجاوز عدد سكان الحضر سكان الريف في إفريقيا والمدن الوسيطة / الثانوية تنمو بشكل متسارع، لذا تمثل إفريقيا فرصة التحضر "الصحيح" ويجب علينا القيام بذلك بطريقة تدعم أجندة العمل المناخي.

وأوضح نحن بحاجة للاستعداد للتحديات والفرص المناخية بالطرق التالية:

1- أهداف واضحة: يجب على كل مدينة مراعاة ظروفها الخاصة، مع مراعاة العوامل الديموغرافية والجغرافية ومستوى التنمية والثقافة والأهداف المناخية الوطنية عند تحديد أهداف الاستدامة. لا يمكن قياس التقدم المناخي الهادف إلا بأهداف واضحة وقابلة للتطبيق.

2- ترتيب أولويات التخطيط للتكيف الذي يجمع بين إجراءات التخفيف والمرونة

3- الإسراع في تقديم الخدمات الأساسية المقاومة للمناخ مثلالمياه والصرف الصحي ، وخاصة للأشخاص الأكثر ضعفا الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية والمناطق المعرضة للفيضانات أو الجفاف، وتحفيز وتوفير الوسائل للوصول للطاقة المتجددة لجميع السكان، بغض النظر عن مكان إقامتهم، ونقل الطاقة إلى الميل الأخير لتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بوسائط نقل أنظف وأكثر اخضرارًا بما في ذلك 2 و 3 عجلات مما يؤدي إلى اقتصادات أكثر حيوية وترابطًا وبيئة أكثر صحة، ودمج أنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير التي تبني فرص العمل وتجنب التلوث البحري والأرضي من خلال الطمر وحرق النفايات في الهواء الطلق.

وستتم مناقشة حرق النفايات في الهواء الطلق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بناءً على دراسة لأبطال المناخ.

وأكد محيي الدين، أن هناك فرصة كبيرة لتطوير واعتماد إنشاءات وبنية تحتية منخفضة الكربون ومرنة يمكن أن تصمد أمام تحديات المناخ وتحافظ على صحة وسلامة السكان، مشيرا إلى إن حوالي 60٪ من المباني التي سيتم تشييدها بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد، ويقدم التحالف العالمي للمباني والتشييد ، وفروع المجلس العالمي للأبنية الخضراء من مصر إلى جنوب إفريقيا ، ومن الكاميرون إلى رواندا ودول أخرى إرشادات حول هذا الأمر.

وأكد على أهمية استعادة البنية التحتية البيئية والنظم البيئية لحماية مصادر المياه والحماية من الفيضانات، كما تفعل "ديربان" كجزء من خطة التكيف، كما تفعل "نيروبي" لحماية مصدر المياه في المناطق الحضرية، مما يعني انه في المناطق الريفية يجب تطوير اساليب الزراعة التي تحافظ على المياه وتدعم النظم البيئية. تدخلات جارية في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير الزراعة الإيجابية للطبيعة وأنظمة الأغذية المغذية.

وأوضح، أنه في المناطق الساحلية هناك حاجة ماسة لاستعادة المنغروف، وكل هذا يتطلب التنسيق المؤسسي، واتساق السياسات، والمعرفة المناخية والتخطيط. وبالطبع - التمويل. من الأهمية بمكان لتنفيذ مشاريع قابلة للاستثمار في مدننا ومناطقنا لدعم التكيف.

وأكد على أهمية التمويل العام للاستفادة من مصادر مختلفة بما في ذلك رأس المال الخيري ورأس المال الخاص الخالص سواء كان ديونًا أو حقوق ملكية على سبيل المثال من أموال البنية التحتية الخاصة، و هياكل التمويل المختلطة ، بما في ذلك تلك التي تحشد تمويل القطاع الخاص على نطاق واسع ، مثل المبادرة دون الوطنية لتمويل المناخ ، وصندوق فجوة تمويل المناخ في المدينة ، وبرنامج تسريع التكيف في أفريقيا.

وأشار إلى برامج بناء القدرات الممولة من المانحين صندوق التنمية الدولية ، مثل مبادرة المدن وتغير المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (CICLIA) - التي أطلقتها الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبي - والتي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 20 إلى 25 مدينة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أجل إعداد - مشاريع حضرية كربونية ، و صندوق التنمية الحضرية والبلدية الذي يديره بنك التنمية الأفريقي (UMDF) صندوق استئماني متعدد المانحين يدعم التنمية الحضرية المستدامة في القارة، وتأمين ولاية لاغوس ضد مخاطر الفيضانات الذي يصممه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و FSDAfrica ومنتدى تطوير التأمين. هذا مثال ممتاز للتمويل دون الوطني الذي يمكن تكراره من قبل البلديات والمناطق الأخرى، والسندات البلدية في جوهانسبرج وداكار ، بالإضافة إلى صندوق السندات البلدي المانغروف قيد التطوير حاليًا.

وأوضح أن ما نحتاجه الآن هو أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإصلاحات مالية على مستوى الاقتصاد لخلق الحوافز لدفع الاستثمار إلى أجزاء أكثر خضرة وأنظف من المنطقة. اقتصاد.

ودعا محيي الدين، الحكومات المحلية وقادة المدن على التعلم من بعضهم البعض، ووضع خطط محددة وواضحة ومحددة زمنيًا والاستعداد للاجتماع مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة والمستثمرين لتنفيذ إجراءات مناخية على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة.

وقال بصفتي رائد المناخ سأعمل على ضمان أن المزيد من التمويل والاستثمار، بما في ذلك فرص التمويل الخاص، يمكن أن يمول العمل المناخي في المدن والمناطق داخل قارتنا.

وأضاف، هدفنا المشترك هو التأكد من أن الموارد الموجودة تحت تصرفهم تتوافق مع طموحاتهم المناخية، كما أنني حريص على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا، في ضوء أهمية وجودها على المستوى المحلي في المدن والمحافظات الأفريقية الرائدة، بهدف بناء الزخم واتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة قضايا المناخ في شرم الشيخ. أجندة الشيخ وما بعدها.