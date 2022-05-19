روسيا تعلن عن إمكانية فتح الموانئ الأوكرانية إذا تم تخفيف العقوبات

موسكو- (د ب أ)

أعلنت روسيا اليوم الخميس، عن إمكانية فتح الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب وربطت ذلك برفع جزئي للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لجارتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، القول "إذا أراد شركاؤنا التوصل إلى حل، فينبغي أيضا حل المشاكل المتعلقة برفع تلك العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية".

يشار إلى أن المجتمع الدولي يطالب روسيا منذ أسابيع بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي تعد أساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كما يشار إلى أن أوكرانيا اشتكت من أن موانئها المطلة على البحر الأسود محاصرة من قبل قوات البحرية الروسية.

وأضاف رودينكو، قائلاً إن هناك أسبابا متعددة للأزمة العالمية الحالية في الغذاء وارتفاع الأسعار، وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية، "التي تمنع التجارة الحرة العادية، ومن بينها تلك الخاصة بالغذاء والقمح والأسمدة وأشياء أخرى".

ويشار أيضا إلى أن روسيا من المصدرين الرئيسيين للحبوب.