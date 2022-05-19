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هجوم حوثي على سفينة سياحية غربي اليمن

03:55 م الخميس 19 مايو 2022
هجوم حوثي على سفينة سياحية غربي اليمن

أرشيفية

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عدن- (أ ش أ)

تعرضت سفينة سياحية تقل أجانب لهجوم مسلح من قبل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، اليوم الخميس، وذلك قبالة محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر مسؤول في قيادة خفر السواحل اليمنية - وفقا لقناة "اليمن" الفضائية - "إن هجوما نفذته 3 زوارق مسلحة قرب مسرح عمليات مليشيات الحوثي استهدف سفينة سياحية كانت في طريقها من جيبوتي إلى بنما".

وأوضح المصدر أن السفينة التي تعرضت للهجوم قبالة الساحل الجنوبي للحديدة تقل أجانب بينهم فرنسيان وطاقما أمنيا مرافقا لهم وترفع علم هونج كونج، مشيرا إلى أن العناصر المسلحة الحوثية صعدت على السفينة بعد الاشتباك بالرصاص مع طاقمها، واستخدمت أسلحة كلاشينكوف وقذائف صاروخية "آر بي جي" في الهجوم المسلح الذي ينتهك حرية الملاحة البحرية، وتعمل الآن فرقاطة إيطالية على إنقاذ الموقف.

ويعتبر هذا أول هجوم من نوعه تنفذه المليشيات البحرية للحوثيين على سفينة سياحية في البحر الأحمر بعد الاشتباك مع طاقمها الأمني، كما يعد الأول منذ إعلان تشكيل قوة المهام المشتركة الدولية في البحر الأحمر.

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