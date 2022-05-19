"أصبحا أغنى أغنياء بريطانيا".. جائزة "يانصيب" تغيّر حياة زوجين

(بي بي سي):

فاز زوجان بريطانيان بأكبر جائزة يانصيب على الإطلاق في تاريخ البلاد، زادت قيمتها عن 228 مليون دولار، بعد شرائهما بطاقة يانصيب أوروبية.

وأصبح الزوجان جو وجيس ثويت وهما من مدينة غلوستر في جنوب إنجلترا أكثر ثراء من كبار الأثرياء في بريطانيا مثل المغنية البريطانية الشهيرة أديل التي تبلغ ثروتها 130 مليون جنيه، والملاكم أنتوني جوشوا الذي تبلغ ثروته 115 مليون، بحسب قائمة صانداي تايمز للأثرياء في بريطانيا.

وقال الزوجان إن الفوز سيمنحهم الوقت لمشاركة الكثير من التجارب والمغامرات مع عائلاتهم وأصدقائهم.

وقالت جيس البالغة من العمر 44 عاما، ولديها طفلان ، إن الفوز سيمنحها "الوقت للحلم".

أما جو البالغ من العمر 49 عاما فق قال إنه ترك وظيفته كمدير مبيعات للاتصالات. وزوجته "تفكر" في صالون تصفيف الشعر الذي تديره مع أختها. وهل ستتركه أم لا.

الرقم القياسي السابق كان يحمله فائز مجهول حصل على 170 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر 2019.

وتنص قوانين المسابقة على حق الفائزين بإعلان هويتهم أو الإبقاء على سريتها، بمجرد تقديم البطاقة الرابحة، وتسلم الجائزة.

وكان الزوجان كولين وكريس وير آخر من أعلنا عن فوزهما ببطاقة يانصيب بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني عام 2011.

اكتشف جو أنه فاز بالجائزة عندما نهض في الفجر من نومه لتمشية كلبه يوم الثلاثاء الماضي.

بعدها قال: لم أعد أعرف ماذا أفعل خاصة عندما أدركت قيمة الجائزة، وأضاف "لم أستطع العودة إلى النوم ، لم أرغب في إيقاظ جيس، واستلقيت وشعرت أن العالم توقف إلى الأبد. أمضيت بعض الوقت في البحث عن عقار بدون حدود للميزانية، كانت تجربة ممتعة. وعندما سمعت صوت المنبه واستيقظت زوجتي قلت لها لدي سر، ردة فعلها الأولى كانت عدم التصديق، وتابعت حديثها المعتاد، ولم تأبه لما أقول إلا بعد تأكيد شركة اليانصيب الرسمية الفوز.