جدري القرود.. ظهور أول إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة

(بي بي سي):

سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بمرض "جدري القرود" وظهرت الحالة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما يجعلها أول حالة مؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الصحة في ولاية ماساتشوستس إن المريض رجل بالغ، وكان قد عاد من رحلة إلى كندا، حيث وردت تقارير تفيد بوجود عشرات الحالات غير المؤكدة.

ورصدت أوروبا وإسبانيا والبرتغال قرابة 30 حالة إصابة بالفيروس بعد أيام قليلة من اكتشاف بريطانيا حالات إصابة أغلبها في لندن. إذ رصدت حتى الآن تسع حالات.

ونادرا ما يعثر على جدري القرود خارج غرب ووسط إفريقيا.